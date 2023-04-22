فرنسا تعلن إغلاق سفارتها في السودان

أعلنت فرنسا، اليوم الاثنين، إغلاق سفارتها في السودان وذلك بعد يوم من إعلانها البدء في عملية إجلاء سريع لمواطنيها وطاقمها الدبلوماسي من السودان.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها، أنه "سيتم إغلاق مقر البعثة الفرنسية في الخرطوم حتى إشعار آخر، ولن يكون بعد الآن نقطة لتجمع الأجانب الساعين لمغادرة السودان".

وكانت الوزارة قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، أنه تم إجلاء نحو 388 مواطنا فرنسيا، وأفراد من جنسيات أخرى من السودان بعدما سيرت منذ أمس الأحد عدة رحلات جوية بين الخرطوم وجيبوتي.

وشددت على أن "كل أجهزة الدولة على أهبة الاستعداد لضمان عمليات إجلاء جديدة في أقرب فرصة ممكنة"، مجددة دعوة كل الأطراف إلى وقف القتال والعودة إلى الحوار السياسي.