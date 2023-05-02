إجراءات استباقية لمواجهة حرائق الغابات

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، عن اتخاذ إجراءات استباقية ووقائية لمواجهة حرائق الغابات وفق "معايير ومقاييس دولية مضبوطة".

وفي كلمة له بمناسبة إشرافه رفقة وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، على تنصيب اللجنة الوطنية لحماية الغابات لسنة 2023، قال مراد أن تنصيب هذه اللجنة "جاء مبكرا هذه السنة من أجل تحضير أفضل للوقاية ومكافحة الحرائق لهذا الموسم"، مضيفا بالقول: "حرصنا على اتخاذ إجراءات استباقية ووقائية لمواجهة الحرائق لموسم 2023 وفق معايير ومقاييس دولية مضبوطة في هذا المجال".

وكشف الوزير أنه تم منذ مطلع شهر جانفي الماضي دعوة الولاة إلى "التجند والعمل على التحضير المبكر للحملة الوطنية للوقاية ومحاربة حرائق الغابات، من خلال الشروع في إعداد والمصادقة وتفعيل المخطط الولائي للوقاية ومحاربة حرائق الغابات وإنشاء أحواض مائية تستغل لإخماد الحرائق وتنصيب اللجان المحلية الخاصة بالوقاية ومكافحة حرائق الغابات والوقاية منها, فضلا عن تنظيم حملات تحسيسية مبكرة".

وأكد بهذا الصدد أنه "تم الانطلاق في أشغال إنجاز مهابط على مستوى 10 ولايات حيث تتراوح نسبة تقدم الأشغال بها بين 10 بالمائة و60 بالمائة ويرتقب استلامها في بداية شهر جوان المقبل"، بالإضافة إلى "تسخير جميع الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة بما فيها الوسائل الجوية من خلال ضبط خطط تنسيق بين الوحدات المتوزعة عبر أقاليم الولايات المجاورة".

وأوضح أن السلطات العمومية "قامت بمباشرة إجراءات استئجار وحجز 6 طائرات قاذفة للمياه مرفقة بطاقم تقني للملاحة الجوية".

وبخصوص عملية اقتناء الطائرات القاذفة للمياه، فأبرز وزير الداخلية أن "وزارة الدفاع الوطني باشرت إجراءات اقتناء 4 طائرات روسية الصنع من نوع ( Beriev) بسعة 12000 لتر والتي من المفترض تسليمها خلال هذه السنة".

وتم في ذات الإطار --مثلما أضاف-- "الشروع في تطوير طائرات بدون طيار جزائرية الصنع من خلال المبادرة التي أطلقتها المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى"، مشيرا من جهة أخرى إلى "القيام بعمليات توظيف للعمال الموسميين لتعزيز اليقظة والتدخل الأولي بالتنسيق مع مصالح الغابات"، إلى جانب "إجراء تمارين افتراضية ميدانية لحدوث حرائق للوقوف على مدى جاهزيتها وفعاليتها لمجابهة الحرائق المحتملة".

وأكد الوزير أيضا أنه تم "فتح العديد من المسالك والخنادق الغابية على مستوى العديد من الولايات للسماح بتسهيل عملية التدخل".