المدية: تكريم المساهمين في العمل التضامني

في إطار تثمين المساعي التضامنية التي شهدها الشهر الفضيل، أشرف مساء اليوم والي المدية جهيد موس على حفل تكريمي على شرف المساهمين في العمل التضامني الرمضاني ودعم مطاعم الإفطار التي فتحت أبوابها خلال شهر رمضان لاستقبال عابري السبيل والفئات المحتاجة والأشخاص دون مأوى من جمعيات ومواطنين وفعاليات المجتمع المدني وجهود مؤسسات الدولة.

وثمن الوالي الجهود التضامنية المبذولة مشيدا في السياق ذاته بالجمعيات وفعاليات المجتمع المدني وفتحها لأبوابها التي لطالما كانت بوابة الخير والعطاء مؤكدة للمرة الألف بأن المجتمع المدني قوة اقتراح وحليف أول لمؤسسات الدولة مضيفا أن روح التكافل والتضامن تنبئ بأن القادم أفضل. وأن الجزائر الجديدة تبنى بسواعد جميع أبنائها أينما كانوا، تتلوها دعوات الخيرين من أبناء هذا الوطن الذين برهنوا بأنهم سند ودعم في أوقات المحن والأزمات وليس أدل على ذلك من الهبة التضامنية التي أبانها أبناء هذه الولاية.

للإشارة فقد تم فتح 53 مطعم إفطار موزعة على مختلف البلديات ومحاور الطرقات الأساسية التي تم اختيارها بعناية كمساهمة فعالة في القضاء على إرهاب الطرقات الذي غالبا ما يسجل خلال أوقات الإفطار بسبب السرعة الزائدة غالبا بمختلف النقاط السوداء.

وقد لقيت اللفتة الإنسانية استحسان الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني مثمنين الدعم الذي تلقاه الجمعيات لتمكينها من أداء مهامها.