Entretien entre Belani et le coordinateur des nations unies

Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, Amar Belani, s’est entretenu aujourd’hui au siège du Ministère avec le coordinateur résident des Nations Unies en Algérie, Alejandro Álvarez.

Les deux responsables ont, selon le communiqué du ministère des affaires étrangères, examiné la coopération entrel’Algérie et l’ONU et les perspectives pour le renforcer dans divers domaines en coopération avec les fonds, programmes et institutions spécialisées des Nations Unies accrédités en Algérie.