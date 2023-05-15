شركة "أوشون" الفرنسية تدخل السوق الجزائرية

أعلنت شركة "أوشون" الفرنسية، المتخصصة في بيع المواد الغذائية، اليوم الإثنين، دخولها رسميا السوق الجزائرية، كاشفة عن توقيع اتفاقية مع شريك جزائري لافتتاح أول "هايبر ماركت" بمساحة 5000 متر مربع في الجزائر العاصمة هذه السنة مع مشاريع مستقبلية في جميع أنحاء البلاد.

وجاء بيان مقتضب على الموقع الالكتروني لشركة البيع بالتجزئة الفرنسية: "بعد السنغال وكوت ديفوار، تواصل 'أوشون' تطورها في القارة الإفريقية، تعلن العلامة التجارية اليوم عن تنفيذ شراكة مع 'غروب غريت واي' وتوقيع اتفاقية في الجزائر حيث يلعب هذا الأخير دورًا رئيسيًا في التوزيع. سيتم افتتاح أول متجر في الجزائر العاصمة في الربع الرابع من عام 2023، ومن المخطط تطوير الاستثمار في جميع أنحاء البلاد".