زيزو يساهم في شراء سيارة إسعاف للفقراء بالمدية

تمكنت إحدى الجمعيات المحلية ببلدية عزيز جنوبي المدية من جمع 168 مليون سنتيم لشراء سيارة إسعاف لفائدة المرضى وفقراء المنطقة.

وقد مكن مبلغ 53 مليون وثلاث مائة المرسل من النجم الدولي زيزو عن طريق إحدى الجمعيات الخيرية بالجزائر العاصمة من استكمال مبلغ السيارة وإتمام جمع تبرعات المحسنين الذين تجاوبوا مع مبادرة إحدى الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي (بلدية عزيز اليوم)، لتشارك في تقديم الدعم والتوصل إلى جمع المبلغ في ظرف لا يتعدى الأسبوعي.

ومن المنتظر ان يتم اقتناء سيارة الإسعاف غدا الخميس من مدينة حجوط حسب احد المساهمين في جمع التبرعات، الذي أكد للخبر ان سيارة الاسعاف التي سيتم استقدامها قد تساعد في التحفيف من معاناة تنقل المرضى خاصة منهم المصابين بالقصور الكلوي والسرطان المجبرين على التنقل بإمكانياتهم الخاصة خارج المنطقة في ظل محدودية الخدمات الطبية، وعدم قدرة سيارة الإسعاف الوحيدة المتوفرة على مستوى العيادة المتعددة الخدمات بالمنطقة على التكفل بنقل المرضى إلا في الحالات الاستعجالية والطارئة إلى مستشفيات قصر البخاري ،المدية وحتى الجزائر العاصمة.