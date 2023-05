Les potentiels adversaires des "Verts" révélés

La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé une modification dans le format des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, donnant l'Algérie en bonne position pour être tête de série, à condition que son classement FIFA ne change pas d’ici novembre 2023.

Les Fennecs pourraient affronter des adversaires redoutables lors du tirage au sort. Parmi ces équipes figurent le Mali et le Ghana, qui ne font pas partie du “top 9” de la CAF sur le plan international.

L’Afrique du Sud, quant à elle, représente un sérieux outsider à ne pas sous-estimer. De plus, il existe la possibilité de retrouver le Burkina Faso si l’équipe bascule dans le deuxième niveau avant le tirage. Les Burkinabés ont donné du fil à retordre à l’Algérie lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2022.

Les Fennecs devront obtenir les 30 points en jeu pour survivre à la compétition africaine et ils sont déterminés à faire face à tous les défis. .