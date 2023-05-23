أمطار غزيرة على 25 ولاية

توقعت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء استمرار تساقط أمطار غزيرة مصحوبة برعود في بعض الأحيان على عدة ولايات بوسط وشرق وغرب البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في نشرية خاصة من المستوى الثاني لدرجة اليقظة (برتقالي) أن أمطارا غزيرة تكون في بعض الأحيان مصحوبة برعود تتراوح كميتها 20 و40 ملم وقد تتعدى في بعض الأحيان 50 ملم، ستتهاطل بداية من الثالثة من بعد زوال اليوم إلى غاية الساعة التاسعة من صبيحة يوم غد الأربعاء على ولايات تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، قالمة، ميلة، أم البواقي، قسنطينة، سطيف، بوعريريج، البويرة، شمال المسيلة وباتنة.

كما أشارت ذات المصالح في تنبيه من المستوى الأول إلى تساقط أمطار على ولايات الجزائر العاصمة، سيدي بلعباس، تيبازة، الجلفة، تلمسان، البيض، عين الدفلى، المدية، سعيدة، النعامة، بومرداس والبليدة.

من جهة أخرى ستشهد ولاية الوادي بداية من صبيحة هذا الثلاثاء هبوب رياح قوية مثيرة لزوابع رملية وتطاير للرمال قد تحجب مدى الرؤية.