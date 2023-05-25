مدير المؤسسة الاستشفائية بتيارت يرد

تبعا للمقال الصادر بموقع "الخبر" يوم 23 ماي والخاص بوفاة مريض بمصلحة الأمراض الصدرية بمستشفى يوسف دمارجي بتيارت في حريق.

فإن إدارة المؤسسة مصرة على حق الرد على ما تم تداوله في المقال السابق ذكره، وقبل ذلك تتقدم إدارة المؤسسة بتعازيها الخالصة لعائلة المتوفى راجين من المولى عز وجل أن يتغمد روحه بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

أما فيما يخص المقال فإن إدارة المستشفى تنفي ذلك كون أن التصريح الذي قدمه مدير المؤسسة هو أن المتوفى قام بإشعال سيجارة داخل غرفته بمصلحة الأمراض الصدرية وذلك بعد قيام الممرضين بتقديم العلاج له والتكفل به وتوجههم إلى الغرف الأخرى لاستكمال تقديم العلاج لباقي المرضى المتواجدين في نفس المصلحة.

حيث أن الوزارة الوصية أوفدت لجان تفتيشية من أجل التحقيق حول أسباب وقوع الحادثة. كما تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة تحتوي على لافتات تحمل إشارة ممنوع التدخين داخل المساحات الداخلية والخارجية تنفيذا لتعليمات الوزارة الوصية.