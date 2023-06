Les conditions de promotion au grade de professeur révélées prochainement

Le Secrétaire général de la Fédération nationale de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (FNESRS), Messaoud Amarna a révélé que le ministère annoncera dans les heures à venir les conditions et le réseau d’évaluation revues de la 49ème session de la commission universitaire nationale concernant la promotion au grade de professeur, selon ce qui a été convenu lors de la réunion de l’Union avec les services compétents du ministère de l’Enseignement Supérieur, et lors de laquelle toutes les propositions présentées par l’Union ont été examinées.

Dans ce cadre, Amarna a révélé à El-Khabar qu’il remercie le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, pour sa compréhension des revendications de l’Union et pour les efforts du ministre Baddari à privilégier les critères de la compétence et de la qualité dans la promotion. Ce qui participera à renforcer la production scientifique et à la promotion des universités algériennes au rang des grandes universités du monde.