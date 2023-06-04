انطلاق 3 عمليات بحوث علمية في مجال الأعشاب بتيسمسيلت

أعطى، اليوم الأحد ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتيسمسيلت ، إشارة انطلاق ثلاث عمليات تتعلق بالأبحاث العلمية في مجال الأعشاب الطبية تنفيذا لمخرجات اجتماع الحكومة الذي عقدته في تيسمسيلت أواخر شهر نوفمبر الفارط ، حيث أعلن كمال بداري خلال زيارته للمنطقة عن إعطاء إشارة انطلاق الأبحاث العلمية في مجال الأعشاب الطبية على أن تنتهي مرحلتها الأولى في شهر أكتوبر القادم بتصنيف 400 نبتة طبية وفي هذا الشأن وخلال تفقده لمعارض النباتات والأعشاب الطبية و الشتلات التي أقيمت على مستوى الحظيرة الوطنية " المداد " بدائرة ثنية الحد ، أكد على ضرورة استغلال كل الأنواع النباتية المتوفرة وعددها 16 نوعا من مجموع ما يفوق 180 نوعا نباتيا بذات الحظيرة بغرض استخلاص الزيوت النباتية وغيرها كما شدد بالقول " يجب ألا تبقى الجامعة ومشاريع الطلبة حبيسة المخابر بل يجب التوجه نحو التصنيع " ، كما أعطى الوزير أيضا إشارة انطلاق شبكة بحثية موضوعاتية بين الوكالة الوطنية للبحث في مجال علوم الصحة والحياة في نفس المجال الأعشاب الطبية إلى جانب إعطاء إشارة انطلاق شبكة موضوعاتية مع 8 مؤسسات تهتم بالنباتات والأعشاب الطبية ، كما وقف الوزير بجامعة تيسمسيلت على جملة من مشاريع الطلبة المتخرجين هذه السنة في اطر استحداث مؤسسات ناشئة مصغرة واصفا إياهم بـ" المبدعين والمبتكرين " ، وأشرف على توقيع اتفاقيات تعاون بين جامعة تيسمسيلت كحامل مشروع قطب علم الغابات وجامعات كل من سعيدة ، غليزان ، تياراتهما ، خميس مليانة ، معسكر ، الشلف والجلفة والمدرسة الوطنية العليا للفلاحة ، وأخرى مع شركاء اجتماعيين واقتصاديين ويتعلق بالأمر بكل من مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية ، الحظيرة الوطنية لثنية الحد بتيسمسيلت ، مديرية الفلاحة ، مديرية البيئة ومؤسسة الزيوت الأساسية والطبيعية .