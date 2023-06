Bensebaini rejoint officiellement Borussia Dortmund

Ramy Bensebaini passe officiellement du Borussia Mönchengladbach à Borussia Dortmund.

L’international algérien vient d’officialiser, ce lundi, avec le club de la Ruhr pour les quatre prochaines saisons.

Première recrue du BVB pour la saison prochaine, l’ancien Rennais, capable d’évoluer en charnière centrale comme sur le côté gauche, s’est engagé pour quatre ans. Pour rappel, âge de 28 ans, Bensebaïni avait inscrit sept buts et délivré une passe décisive avec les Fohlen cette saison.

Dans son communiqué, le Borussia Dortmund s’est félicité de cette transaction : « Ramy est un joueur dans la force de l’âge, il a acquis une grande expérience nationale et internationale en Bundesliga, en Ligue 1 française, en Ligue des Champions et en Europa League, et il fait partie intégrante de la sélection de son pays d’origine. Nous sommes convaincus que son développement sportif n’est pas encore terminé. Lors de nos entretiens avec lui, nous avons constaté une volonté absolue d’attaquer et de jouer les titres avec le Borussia Dortmund. Nous sommes très heureux de travailler avec un professionnel qui dispose d’un bon équilibre entre le jeu défensif et le jeu offensif », précise le communiqué