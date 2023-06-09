سوناطراك توقع عقد تكوين متخصص مع شركة أمريكية

وقعت سوناطراك مع شركة هانيويل (Honeywell) ، وهي من أكبر الشركات الأمريكية في مجال التقنيات الإلكترونية المعقدة، عقد تكوين متخصص، لفائدة الاطارات التقنية العاملة في أنظمة التحكم، والذي سينظم على مستوى المدارس الأربعة التابعة للمعهد الجزائري للبترول، حسبما أفاد به أمس الخميس بيان للمجمع.

وجاء في البيان أنه "تم الإمضاء على عقد تكوين متخصص بين سوناطراك وهانيويل، يستهدف الكوادر التقنية العاملة في أنظمة التحكم والتي ستنظم على مستوى المدارس الأربعة التابعة للمعهد الجزائري للبترول، كما سيسمح هذا العقد للمعهد الجزائري بأن يصبح مركزا إفريقيا للتكوين وتسليم شهادات الاعتماد حسب معايير هانيويل".

وجاء توقيع هذا العقد على هامش أشغال ورشة عمل سوناطراك-هانيويل، التي أشرف على افتتاحها الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، وفقا للمصدر نفسه.

وتضمنت أشغال هذه الورشة، التي جرت فعاليتها على مستوى المعهد الجزائري للبترول ببومرداس، عدة محاور تتعلق بمجالات التحكم في التكنولوجيات الرقمية وكذا "تطبيق التكنولوجيات الحديثة الهادفة إلى تحسين الأداء العملياتي للمنشآت النفطية"، يضيف البيان.

كما أشار البيان إلى أن الورشة، التي عرفت مشاركة عدد هام من التقنيين والمهندسين العاملين على مستوى أنظمة التحكم، تندرج ضمن استراتيجية الشراكة التي تربط سوناطراك وشركة هانيويل.

وتهدف الورشة إلى "تبادل الخبرات والتجارب في مجالات التحكم في التكنولوجيات الحديثة لهانيويل في أنظمة التحكم والمراقبة للمنشآت الإنتاجية لسوناطراك".