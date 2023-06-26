إرادة جزائرية-روسية لتعزيز التعاون في هذا المجال

أعربت الجزائر وروسيا خلال لقاء جمع اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية، عز الدين أوصديق ونظيره الروسي مدير الوكالة الفضائية الروسية، يوري بوريسوف، عن إرادتهما في تعزيز تعاونهما في المجال الفضائي. وشكل اللقاء الذي جرى بمركز استغلال أنظمة الاتصالات الفضائية فرصة للمسؤولين لعرض برامجهما الفضائية و تبادل الرؤى حول كيفيات ومحاور التعاون الثنائي.

وفي ختام اللقاء تم تدشين تمثال نصفي لرائد الفضاء الروسي يوري غاغارين أهدته روسيا للجزائر، بحضور السفير الروسي فاليريان شوفاييف وممثل عن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج.

وفي تصريح للصحافة أشار أوصديق إلى أن " هذا الحدث الذي نحتفل به اليوم يترجم مدى إرادتنا في تعزيز التعاون الثنائي في مجالات تكنولوجيا الفضاء و الارتقاء به لمستوى تطلعات بلدينا لا سيما بعد توقيع الاتفاق الحكومي للتعاون الجزائري الروسي في مجال استكشاف و استخدام الفضاء لأغراض سلمية خلال آخر زيارة دولة قام بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الى روسيا".

وبعد الإشارة إلى رمزية الاحتفاء بالذكرى الـ60 لصعود أول رجل إلى الفضاء وهو يوري غاغارين، ذكر المدير العام للوكالة الجزائرية للفضاء بأن هذا الحدث " يرمز إلى الطموح في تعاون فضائي مثمر و مستدام مع روسيا البلد الصديق".

ومن جهته أكد السيد بوريسوف أن المحادثات مع نظيره الجزائري كانت "جد مثمرة" لا سيما وأنها تعتبر "استكمالا لزيارة الدولة التي قام بها الرئيس تبون إلى موسكو".

وتابع قائلا "أن البرنامج الفضائي الجزائري آفاق 2040 الذي عرض علينا اليوم سيمكننا من فتح صفحة جديدة لتعاون عملي بين الجزائر وروسيا في مجال الفضاء".