غليزان: إشهار قوائم المستفيدين من السكن الاجتماعي

كشفت اليوم دائرة غليزان عن قوائم المستفيدين من السكن العمومي الإيجاري حصة 440.

وفي هذا الشأن أنهى رئيس دائرة غليزان إلى كافة طالبي السكن العمومي الإيجاري ببلدية غليزان،أن القائمة الاسمية لحصة 440،هي مؤقتة وليست نهائية وفقا لأحكام المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 08/142 المؤرخ في 11/05/ 2008 الذي يحدد قواعد وشروط منح السكن العمومي الإيجاري فعليه يمكن لكل طالب سكن يرى أنه أجحف في حقه،أن يقدم في أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من نشر القائمة طعنا كتابيا مدعما بالمعلومات والوثائق التي يراها ضرورية بإيداعها لدى لجنة الطعن بمقر القاعة المتعددة الرياضات.