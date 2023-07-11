هذا موعد الإعلان عن نتائج البكالوريا

انتهت جميع المراكز المعنية بتصحيح أوراق امتحان شهادة البكالوريا، من هذه المهمة لتدخل بذلك العملية مرحلة مهمة في التدقيق والمراقبة وتصحيح الأخطاء حتى تجمع المعدلات لتكون جاهزة للإعلان عنها في الفترة الممتدة بين 15 و18 جويلية’ وفق ما أكد عليه الفاعلون في قطاع التربية.

وحسب تصريحات الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية "كناباست" لـ"الخبر"، فإن كل التقارير تؤكد أن عملية التصحيح انتهت، بما في ذلك التصحيح الثالث الذي تلجأ إليه بعض المراكز في حال ثبوت فارق في النقاط بين التصحيح الأول والثاني، وبهذا تدخل العملية منعطفا جديدا يتم خلالها التدقيق في المعطيات ومراقبتها جيدا وتصحيح مختلف الأخطاء وتفقّد كل المعطيات، وهنا دعا ذات المسؤول إلى ضرورة التجنّد في هذه المرحلة الحساسة التي تشهد في بعض الأحيان تراخ يؤدي إلى تسجيل بعض الأخطاء، وهذا حتى تتوّج عملية التصحيح التي سهر عليها الأساتذة طيلة الفترة الماضية بنتائج التلاميذ دون أي احتجاجات.

ووفق المعطيات الحالية، فإن ما تبقى من الوقت كاف لإتمام باقي المراحل التي ستنتهي بالإعلان عن النتائج التي ينتظرها آلاف المترشحين وأوليائهم، وأدى إلى انتظار محفوف بالخوف والقلق في أوساط الأسر، بالنظر إلى الخصوصية التي يتميز بها امتحان شهادة البكالوريا في مجتمعنا، حيث تترقب الأسرة التربوية، حسب بوديبة، أن يكون الإعلان عن نتائج البكالوريا الأسبوع المقبل وبالتحديد ما بين 15 و18 جويلية.

تجدر الإشارة أن عملية تصحيح أوراق مترشحي شهادة البكالوريا لهذه الدورة، كشفت عن نتائج مقبولة إلى جيدة في مادتي الرياضيات وتقني رياضي، فيما أحدثت مادة اللغة العربية بعد التصحيح الثاني ولجوء الوزارة إلى تعديل التصحيح النموذجي الخاص بها، المفاجأة، بتسجيل علامات ممتازة في مختلف الشعب، مقابل نقاط كارثية في اللغات، على رأسها الألمانية، ومثلما أظهره التصحيح الأول، تم تسجيل علامات ضعيفة لمختلف مواد شعبة تسيير واقتصاد، فيما أحدثت مادة الفلسفة بالنسبة للأدبيين، الاستثناء، إذ تحصّل المترشحون على علامات مقبولة، رغم أنهم أظهروا استياء كبيرا من صعوبة الأسئلة الخاصة ببكالوريا 2023، التي شارك فيها أكثر من 790 ألف مترشح، من بينهم 269.539 مترشح حر، اجتازوا امتحان شهادة البكالوريا، موزعين على 2674 مركز عبر التراب الوطني، امتحنوا في ست شعب، هي العلوم الطبيعية والحياة، والرياضيات، والرياضيات التقنية، والتسيير والاقتصاد، واللغات الأجنبية والفلسفة، فيما بلغ عدد مراكز تجميع أوراق الامتحان 18 مركزا مقابل 88 مركزا للتصحيح.