"واد كنيس" تعتمد نظام الدفع الإلكتروني

دخل حيز العمل، نظام قبول الدفع عبر الأنترنت للبنك الوطني الجزائري، مع شركة "واد كنيس"، وذلك بموجب اتفاقية ابرمت مؤخرا بين الطرفين.

وانخرطت شركة "واد كنيس" في نظام قبول الدفع عبر الأنترنت للبنك الوطني الجزائري والذي يسمح لهما بتطوير حلول رقمية عبر مختلف وسائل الدفع الإلكتروني.

ويمكن لمستخدمي منصة "واد كنيس"، بعد إبرام الاتفاقية، الاشتراك في مختلف العروض المقدمة عن طريق خدمة الدفع الإلكتروني للبنك الوطني الجزائري، وبالتالي الاستفادة من تجربة مريحة وآمنة. كما تهدف الاتفاقية المذكورة أعلاه إلى مرافقة آلاف المتاجر المتواجدة على منصة "وادكنيس"، للاشتراك في خدمة الدفع الإلكتروني للبنك الوطني الجزائري مستقبلا، وبالتالي تمكين زبائنها من الاستفادة من خدمة شراء مؤمنة.

وأمد البنك الوطني الجزائري، خلال احتفالية توقيع الاتفاقية، الاسبوع الفارط، "عزمه على ترقية الدفع الالكتروني بالجزائر، تماشيا مع الأهداف المسطرة من طرف السلطات العمومية، والهادفة إلى دعم مسار إصلاح وعصرنة المنظومة المصرفية والمالية بالجزائر".