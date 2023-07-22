موجهة حر شديدة يومي الأحد والإثنين

ستشهد العديد من ولايات الوطن، ابتداء من يوم غد الأحد موجة حر شديد بدرجات حرارة قد تصل الى 48 درجة، حسب نشرية خاصة أصدرها الديوان الوطني للأرصاد الجوية اليوم السبت.

وتخص النشرية التي صنفت في درجة يقظة ''برتقالي" كل من ولايات تيزي وزو وبجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف وعين الدفلى والمدية والبويرة وشمال الجلفة والمسيلة وغرب باتنة والميلة وقسنطينة وقالمة، حيث يتوقع أن تتراوح درجات الحرارة القصوى بهذه الولايات ما بين 40 و44 درجة مئوية ويمكن أن تصل محليا أو تتجاوز 47/48 درجة مئوية على الولايات الساحلية يوم غد الأحد وبعده الإثنين.

أما بالنسبة لدرجات الحرارة الدنيا فقد أوردت النشرية بأن هذه الولايات ستسجل خلال نفس الفترة درجات تتراوح ما بين 30 و36 درجة.

كما يرتقب أن تسجل ولايات تيبازة والبليدة والجزائر وبومرداس درجات حرارة دنيا تتراوح ما بين 28 و34 درجة مئوية فيما ستتأرجح الدرجات القصوى ما بين 40 و44 درجة وقد تصل محليا ما بين 45 و46 درجة مئوية.

أما بولايات سيدي بلعباس وسعيدة وشمال تيارت وتسمسيلت ومعسكر وغليزان والشلف فانه يتوقع تسجيل درجات حرارة قصوى غدا الأحد ما بين 43 و45 درجة قد تصل محليا إلى ما بين 46 و47 درجة مئوية فيما ستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 28 و34 درجة مئوية.

وفي تنبيه آخر، أفادت ذات المصالح بتشكل خلايا رعدية تؤدي إلى تساقط أمطار رعدية غزيرة محليا عبر ولايات المدية، البليدة، عين الدفلى، تسمسيلت، تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس، تلمسان والنعامة، برج باجي مختار وعين قزام.