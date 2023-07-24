فتح تحقيق حول حرائق بجاية وجيجل

تم، اليوم الإثنين، فتح تحقيق قضائي حول ملابسات حرائق الغابات التي شهدتها ولايتي بجاية وجيجل في الساعات الماضية.

أمر النائب العام لدى مجلس قضاء بجاية وكلاء الجمهورية لدى محاكم بجاية، أميزور، سيدي عيش وأقبو، بفتح تحقيقات ابتدائية للتحري حول أسباب اندلاع حرائق الغابات بالولاية، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين، بيان لذات الجهة القضائية.

وجاء في البيان أنه "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم النائب العام لدى مجلس قضاء بجاية الرأي العام، أنه على إثر اندلاع حرائق بغابات الولاية، أمر وكلاء الجمهورية لدى محاكم: بجاية، أميزور، سيدي عيش وأقبو بفتح تحقيقات ابتدائية للتحري حول أسباب هذه الحرائق وكشف المتسببين".

وفي بيان آخر، أمر النائب العام لدى مجلس قضاء جيجل وكلاء الجمهورية لدى محكمتي جيجل والطاهير، بفتح تحقيقات ابتدائية للتحري حول أسباب حرائق الغابات التي اندلعت بالولاية.

وجاء في البيان أنه "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم النائب العام لدى مجلس قضاء جيجل الرأي العام، أنه على إثر اندلاع حرائق بغابات الولاية، أمر وكلاء الجمهورية لدى محكمتي جيجل والطاهير بفتح تحقيقات ابتدائية للتحري حول أسباب هذه الحرائق وكشف المتسببين".

ووفق البيانين فإنه في حالة ثبوت الطابع الإجرامي والتخريبي لهذه الحرائق، سيتم التخلي عن الملفات وتقديم مرتكبيها أمام قسم مكافحة الإرهـاب والجريمة المنظمة بمحكمة سيدي امحمد.