رئاسة ''الفاف".. اسم جديد يدخل المعترك

بعد استقالة جهيد زفيزف من رئاسة الفدرالية الجزائرية لكرة القدم، تم تحديد تاريخ الرابع من شهر سبتمبر المقبل لانتخاب خليفته، لغاية الآن عدة أسماء يتم تداولها كمرشحين محتملين لقيادة الكرة الجزائرية.

وهي نفس الأسماء تقريبا التي تم تداولها عشية الانتخابات الأخيرة التي قادت زفيزف على رأس "الفاف" على غرار وليد صادي وعنتر يحيى، يضاف إليهم هذه المرة عبد الحكيم سرار، الذي استقال من رئاسة نادي وفاق سطيف ما رآه البعض على أنه مؤشر لنيته خوض غمار الترشح.

غير أن اسم جديد يطرح بشدة منذ يومين ويتعلق الأمر بالناخب الوطني الأسبق، مزيان ايغيل، هذا الأخير يكون حسب مصادرنا انطلق في ربط اتصالات للفوز بمساندة الفاعلين في الجمعية العامة لـ "الفاف".

كما يكون اللاعب والرئيس الأسبق لنصر حسين داي، تلقى ضمانات من أسماء ثقيلة في الأسرة الكروية، التي ترى فيها مرشحا بعيدا عن التكتلات التقليدية واسم جديد لقيادة الاتحادية عكس الأسماء التي كل مرة يتم تداولها على غرار صادي وعنتر يحيى.