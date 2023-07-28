تعزيز التعاون بين الجزائر وتركيا في هذه المجالات

استقبل، اليوم الاثنين، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، وفدا من مجمع "تاي" بقيادة رئيس المجمع د محمد ميسوت توبراك.

وأوضح بيان وزارة الصناعة أن اللقاء سمح بدراسة خطة تطوير "تيال" المؤسسة الجزائرية للصناعات النسيج وآفاق نموها، لا سيما في شق تعزيز صادراتها.

كما شكل اللقاء فرصة لرئيس مجمع تاي لعرض حالة المشروع الاستثماري لشركة Renecore الجزائرية في إنتاج الألواح الكهروضوئية.

وأضاف البيان أن وزير صناعة والإنتاج الصيدلاني جدد التزامه واستعداده للعمل من أجل نجاح المشاريع الاستثمارية الأساسية التي تندرج ضمن إستراتيجية الجزائر لتعزيز الطاقات المتجددة والتي من شأنها أن تساهم في تعزيز التعاون الاستثنائي الذي يوحد البلدين وتعزيزا للتقارب الاستراتيجي بين الجزائر وتركيا كالدولة الشقيقة والصديقة.