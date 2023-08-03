عرقاب يستقبل وفدا عن شركة "هواوي" الصينية

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس، بمقر دائرته الوزارية، وفدا عن الشركة الصينية " هواوي"، بقيادة نائب رئيس شركة هواوي لشمال، غرب ووسط إفريقيا، فيليب وونغ، وحضور الرئيس المدير العام لهواوي الجزائر.

وفي بيان للوزارة، أنه وبعد تقديم عرض مفصل عن نشاطات شركة هواوي في مجال توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) والأجهزة الذكية، باستخدام حلول تكنولوجية متكاملة. بحث الجانبان علاقات التعاون والشراكة والاستثمار بين شركات قطاع الطاقة والمناجم وشركة هواوي، وسبل تعزيز وتطوير هذا التعاون في ظل تميز العلاقات بين الجزائر والصين بالعمق التاريخي والطابع الاستراتيجي، مع التأكيد على التكوين والبحث والتطوير وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا.

وبهذه المناسبة، قدم وزير الطاقة والمناجم، الخطوط الرئيسية للتعاون ولاسيما في مجال الحلول المطوّرة من طرف هذا الأخير في مجال الحلول التكنولوجية الحديثة المتعلقة بالطاقة بصفة عامة وفي مجال تسيير الشبكات الكهربائية، تسيير محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتخزينها وكذا الرقمنة والشبكات الذكية والنجاعة الطاقوية بصفة خاصة.

أما فيما يخص قطاع المحروقات، أشار الوزير الى تواجد العديد من مجالات التعاون المشترك وفرص للاستثمار في الجزائر، ولاسيما في مجالات التحول الرقمي والتكنولوجيات الجديدة المستخدمة في مجال استكشاف وإنتاج المحروقات والتقليل من الانبعاثات.