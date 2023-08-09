وزارة اقتصاد المعرفة تشجع المؤسسات الرقمية في البيئة

منحت وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات المصغرة والناشئة واقتصاد المعرفة وسم ”لابل"، أي مشروع مبتكر لمؤسسة تقدم خدمات في مجال البيئة.

ومكنت الوزارة، مؤسسة "مريغل سمارت"، من مباشرة تقديم حلول رقمية للقطاع البيئي.

وحسب ذات المصدر، فان المؤسسة تشرف على دعدة مشاريع في إطار بناء البنية التحتية الرقمية لمختلف القطاعات على غرار اطلاقها لخدمات رقمية، تتمثل في تطبيقات رقمية توفر حلولا للبيئة، ومن ذلك تثمين المواد الأولية المهدرة واعادة رسكلتها جراء الرمي العشوائي للنفايات بما يعود للميزانية بالفائدة.

ويذكر أن الحكومة تعول على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في برنامج الإنعاش الاقتصادي، وهي جزء من خطة متكاملة للتخلص من التبعية للمحروقات وتنويع الاقتصاد وترقية الصادرات غير النفطية.