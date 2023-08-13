الديوان الجزائري المهني للحبوب متعاملا حصريا لتموين الخدمات الجامعية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد في بيان لها، عن اعتماد الديوان الجزائري المهني للحبوب كمتعامل حصري لتموين الديوان الوطني للخدمات الجامعية بالمواد التي يتولى تسويقها.

وأوضح البيان أنه "تحضيرا للدخول الجامعي 2023-2024 وقصد ضمان التموين العادي والآمن للإقامات الجامعية بالمواد الغذائية الأساسية، تعلم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اعتماد الديوان الجزائري المهني للحبوب (OAIC) متعاملا حصريا لتموين الديوان الوطني للخدمات الجامعية بالمواد التي يتولى تسويقها من بقول جافة وأرز". وتكلف كل المصالح المعنية بـ"التطبيق الصارم" لمضمون هذا البيان، وفقا لذات المصدر.