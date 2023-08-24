ميلة: مصنع اللفائف الفولاذية المدهونة سيشرع في الإنتاج قريبا

سيدخل مصنع اللفائف الفولاذية المدهونة في طور الإنجاز حاليا بوادي سقان (ميلة) والأول من نوعه في الجزائر مرحلة الإنتاج في "نوفمبر المقبل"، حسب ما أكده اليوم الخميس وزير الصناعة و الإنتاج الصيدلاني، علي عون.

وصرح الوزير الذي يقوم بزيارة عمل إلى ميلة يتفقد خلالها عدة مشاريع تابعة لقطاعه تقع بعدة بلديات بالولاية أن هذه المنشأة الصناعية التي تختص في إنتاج المادة الأولية التي تدخل في إنتاج الأجهزة الكهرومنزلية تقع بمنطقة النشاطات لوادي سقان من شأنها "أن تستجيب لاحتياجات السوق الوطنية في هذا المجال".

وبعد أن قام بمنح "رخصة استغلال استثنائية" لمالك المصنع، شدد الوزير من جهة أخرى على إنجاز أشغال التهيئة الخارجية والداخلية لمنطقة النشاطات لوادي سقان لكي تتمكن من احتضان مشاريع استثمارية أخرى.

وقد تطلب إنجاز هذا المصنع استثمارا يقدر بحوالي 1,8 مليار دج، حسب ما أفاد به مسؤوله، سليم بورعي.

وأضاف نفس المتحدث بأن هذا المصنع بقدرة إنتاج سنوية تصل إلى 45 ألف طن "قابلة للارتفاع إلى 90 ألف طن" سيمكن بمجرد دخوله مرحلة الإنتاج من استحداث 126 منصب عمل مباشر و 500 منصب آخر غير مباشر.

ويواصل وزير الصناعة و الإنتاج الصيدلاني زيارته بالتنقل إلى بلديات فرجيوة و شلغوم العيد و ميلة لتفقد منشآت صناعية أخرى على غرار وحدة "سوناريك" لإنتاج أجهزة التدفئة المنزلية و مجمع الصناعات الغذائية أغروديف.