أعلنت وزارة الصحة والسكان الشروع قريبا في تشييد مستشفى ضخم بولاية البليدة.

وجاء في بيان الوزارة "في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين جودة ونوعية الخدمات الطبية المقدمة للمرضى من خلال إنجاز المنشآت الجديدة العمومية و الخاصة و التي تندرج ضمن برنامج التنمية الذي أقرته السلطات العليا للبلاد، سيتدعم قطاع الصحة بمستشفى خاص بسعة 300سرير على مستوى بلدية بني مراد بولاية البليدة يضم عدة تخصصات و الذي سيكون بمثابة اول صرح بالجزائر باستثمار خاص بهذا الحجم حيث يتربع على مساحة 4400 متر مربع من المساحة الإجمالية التي تبلغ 18.200 متر مربع".

وأضاف نفس المصدر "كما استفاد هذا المشروع الهام على جميع التراخيص التي ستسمح له بإنجازه و دخوله حيز الخدمة في اجاله المحددة."