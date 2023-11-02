ضبط كميات معتبرة من المخدرات والمهلوسات بالأغواط

تمكن أعوان الفرقة الجهوية المتخصصة في مكافحة التهريب التابعة لمصالح المديرية الجهوية للجمارك بالأغواط، في عملية مشتركة بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من حجز 400 غرام من الكيف المعالج كانت مخبأة بإحكام على متن سيارة سياحية، حيث تم حجز وسيلة النقل المستعملة في التهريب مع توقيف المخالفين وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة.

كما تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك بآفلو التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بالأغواط، على إثر عملية مشتركة تم تنفيذها بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، من إحباط عملية تهريب 19110 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ، تم كشفها بعد إخضاع سيارة سياحية للتفتيش خلال حاجز ميداني.