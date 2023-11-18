نحو استغلال هذا المنجم بتيزي وزو

كشف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم السبت، عن مشروع لاستغلال منجم الفلدسبات (feldspath) الواقع بتيزي وزو، لإنتاج، محليا، هذه المادة التي تدخل في صناعة الخزف.

وأكد اعرقاب، على هامش زيارة عمل لولاية تيزي وزو، أن هذه الأخيرة منطقة "منجمية بامتياز" ومن أهم المناجم التي تزخر بها، منجم الفلدسبات، وهي من المواد الأولية التي تستعمل في إنتاج الخزف ذو جودة عالية وعالمية والتي "توجد بمناطق من الجزائر أهمها من حيث القدرات منجمي تيزي وزو"، كما قال.

وأوضح أن هذا المنجم هو "الأكبر على المستوى الوطن إلى جانب منجم مماثل بولاية عنابة، ورغم ذلك فالجزائر مازالت تستورد هذه الثروة المنجمية من الخارج"، مبرزا أهمية استغلال المنجم من أجل تقليل فاتورة الإستيراد.

ومن أجل استغلال منجم تيزي وزو للفلدسبات سوف تقوم وزارة الطاقة والمناجم، وبالتنسيق مع السلطات المحلية لتيزي وزو، بوضع خطة طريق لإطلاق هذا المشروع في أحسن الظروف، كما كشف عنه عرقاب.

وأضاف الوزير أن الديوان الوطني للبحوث الجيولوجية والمنجمية (ORGM) قد أعد دراسة أولية حول المشروع وسوف ينطلق الشروع في المرحلة العملية التي تتمثل في زيارة مواقع المناجم من طرف فريق من الخبراء من الوزارة، ودراسة، مع الوالي، خطة لإنجاح العملية وتفادي ما قد يعرقل المشروع.

وأكد عرقاب تجنيد قطاعه لكل الوسائل لإنجاح المشروع الذي "سيوفر ثروة" تتمثل في المادة الأولية فلدسبات و"سيخلق مناصب عمل كثيرة لفائدة مواطني الولاية".