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محمد لحبيب زهانة يتسلم مهامه على رأس وزارة النقل

29 نوفمبر 2023 ()
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تسلم محمد لحبيب زهانة اليوم الأربعاء مهامه كوزير للنقل بعد تعيينه أمس الثلاثاء من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على رأس هذه الوزارة بعد استشارة الوزير الأول، نذير العرباوي.

وقد خلف زهانة، يوسف شرفة الذي عُين وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية.

وقد جرت مراسم تسليم واستلام المهام بمقر الوزارة بحضور إطارات القطاع ومسؤولي المؤسسات تحت الوصاية.

وبهذه المناسبة، تقدم الوزير الجديد بخالص شكره إلى الرئيس تبون على "الثقة" التي وضعها في شخصه، معربا عن إرادته في العمل مع كل الكفاءات لتحسين تسيير القطاع وبلوغ الأهداف المسطرة.

للتذكير، كان الوزير الجديد للنقل يشغل منصب الأمين العام لنفس الوزارة.

من جهته، شكر شرفة رئيس الجمهورية على تجديده الثقة في شخصه بتعيينه وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية.

وفي هذا الصدد، أكد أنه لن يدخر أي جهد ليكون في مستوى هذه الثقة.

كما هنأ شرفة وزير النقل الجديد زهانة بمناسبة تعيينه على رأس وزارة النقل، متمنيا له "كل النجاح والتوفيق" في مهامه الجديدة.

واعتبر شرفة أن هذا التعيين تكريس للجهود التي بذلها زهانة ولتفانيه في العمل.

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