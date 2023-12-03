قطب فلاحي لزراعة الشمندر السكري بهذه الولاية

كشف المدير العام لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية بالمنيعة، جودي قنون، اليوم الأحد، عن تجسيد مشروع قطب فلاحي متخصص في زراعة الشمندر السكري بولاية المنيعة، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الاستثمار في الزراعات الاستراتيجية وتطوير الصناعة الغذائية. ن

قلت وكالة الأنباء الجزائرية على لسان قنون أنّ مساحة "معتبرة" ستخصّص لزراعة الشمندر السكري على مستوى الولاية، لافتا إلى أن مصالحه ستعمل على توفير كافة الإمكانيات والعوامل الضرورية لإنجاح هذا المشروع القطب الذي سيكون إضافة نوعية للولاية المذكورة.

وقام وفد من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مؤخراً بمعاينة محيطات فلاحية مخصصة للزراعات الاستراتيجية بالمنيعة، وذلك بهدف الاطلاع على القدرات التي يتوفر عليها القطاع وتجسيد هذا المشروع الواعد.

وتمكّنت المستثمرة الفلاحية للمستثمر محمد عمر الذهبي (تتربع على 140 هكتاراً) مخصّصة لمختلف الزراعات الاستراتيجية، من القيام بأول تجربة ''مشجعة'' في زراعة الشمندر السكري بالولاية على مساحة 6 هكتارات برسم الموسم الفلاحي الجاري.

وأكد المستثمر ذاته أنّ إنتاج الهكتار الواحد يمكن أن يفوق 100 طن، مشيراً إلى أنّ نتائج التحاليل أثبتت أن تركيز السكر في الشمندر السكري المزروع على مستوى هذه المستثمرة "عالٍ جدا".

وأضاف أنّ تطوير هذه الشعبة الاستراتيجية يعد من بين أبرز تحديات الدولة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الأولية لسكر المائدة مع فتح آفاق جديدة لتصدير هذه المادة الأساسية.