أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، حركة واسعة في سلك رؤساء الدوائر بالولايات، حسب ما جاء في بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية.

وأكد ذات المصدر أنه باقتراح من وزارة الداخلية، قرر رئيس الجمهورية تحويل 201 رئيس دائرة، ترقية 56 إطارا لشغل منصب رئيس دائرة من بينهم 8 إطارات نسوية وإنهاء مهام 23 رئيس دائرة.

وأوضح بيان الوزارة أن هذا الإجراء يهدف إلى إعطاء نفس جديد لتسيير الشأن المحلي، من خلال تعزيز دور رؤساء الدوائر في متابعة وتنشيط عمل البلديات ومختلف المصالح التقنية للدولة على مستوى إقليم الدائرة.