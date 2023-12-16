بعد التطبيع.. سقطة جديدة لدولة الإمارات

خطوة أخرى أكد فيها النظام في الإمارات على شراكتها مع دولة الاحتلال الصهيوني، في ظل المجازر التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، في قطاع غزة.

نقلا عن موقع قدس الاخباري، أفاد موقع "والا" العبري، أن الإمارات أرسلت شاحنات محملة بالمواد الغذائية "الطازجة"، من خلال جسر بري يمر من السعودية والأردن الى الكيان الصهيوني.

وقال الموقع إن الجسر البري الذي أطلقته الإمارات من دبي يأتي بديلاً عن الطريق البحري، في البحر الأحمر، الذي أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن منع السفن من التوجه من خلاله نحو دولة الاحتلال الصهيوني، بسبب جرائمها المستمرة في قطاع غزة.

وذكر الموقع أن الطريق البري الذي ينطلق من دبي إلى فلسطين المحتلة، يبلغ طوله 2000 كيلو متر، ويستغرق يومين، وهو محاولة من النظام في الإمارات لحل إشكالية الاحتلال جراء الهجمات على السفن الصهيونية، من قبل القوات المسلحة اليمنية.

وأكد أن الشحن عبر هذا الطريق لن يعوض الكميات التي كانت تصل دولة الاحتلال قبل الهجمات في البحر.

وأشار إلى الشركات بدأت تتجنب الدخول عبر البحر الأحمر وبحر العرب، بعد العمليات التي نفذتها القوات اليمنية، ضد سفن مملوكة للاحتلال أو متوجهة له، واختارت الالتفاف حول إفريقيا.

وكان مسؤول ميناء "إيلات" المحتلة أكد أن الهجمات في البحر الأحمر فرضت حصاراً بحرياً وتجارياً على دولة الاحتلال.

وظهر الميناء شبه فارغ خلال الأيام الماضية بعد إعلان الشركات التوقف عن توجيه بواخر لدولة الاحتلال.