الصندوق الوطني للاستثمار يدخل في رأس مال مجموعة "ستيلانتيس- فيات"



أعلن الصندوق الوطني للاستثمار على موقعه في " لينكدين"، مساء اليوم، دخوله إلى رأس مال مجموعة صناعة السيارات " ستيلانتيس" صاحبة مصنع " فيات" الجزائر ابتداءا من 12 ديسمبر الماضي، نؤكد لكم دخولنا إلى رأس مال شركة PCPA ستلانتيس فيات منذ 12 ديسمبر 2023. و برر مسؤولي الصندوق هذه الخطوة" الغرض من هذا التدخل هو المساهمة في تطوير صناعة السيارات في الجزائر"

جاء البيان خال من معلومات إضافية حول تفاصيل الاتفاق و القيمة المالية التي ساهم بها الصندوق أو نسبة الأسهم المتحصل عليها في رأس مال الشركة، خاصة بعد إلغاء قاعدة الاستثمار 49 /51. نشر المعلومة على موقع الصندوق الوطني للاستثمار فاجأت المختصين بحكم أن علي عون وزير الصناعة و الإنتاج الصيدلاني لم يذكر في تصريحاته خلال تدشين المصنع في 11 ديسمبر الماضي قضية فتح رأس مال الشركة و حتى مسؤولي مجموعة " ستيلانتيس" و رئيسها كارلوس تافاريس لم يشر لأي اتفاق.

للاشارة فإن الصندوق الوطني للاستثمار يمتلك 17بالمائة من رأس مال شركة " رونو الجزائر" مقابل 34 بالمائة للشركة القابضة " مدار" و 49 بالمائة لشركة رونو.