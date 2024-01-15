باتنة: رفع التجميد عن مشروعين رياضيين

أفاد بيان لمصالح ولاية باتنة، بأنه تم رفع التجميد عن مشروعي مركبين رياضيين جواريين بقيمة إجمالية تقارب 150 مليون دينار جزائري.

ويتعلق الأمر بمشروعي دراسة تكييف وملاءمة وإنجاز مركبين رياضيين جواريين ببلديتي سريانة وفم الطوب بمبلغ يفوق 72 مليون دج للواحد. وجاء في نفس البيان أن المشروعين اللذين كانا مطلبا لسكان البلديتين لاسيما الناشطين في المجال الرياضي تم تسجيلهما لفائدة ولاية باتنة في سنة 2014 ليتم تجميدهما في السنة الموالية.

وتحسب هذه الخطوة بحسب عدد من سكان البلديتين للوزير الأول وكذا والي ولاية باتنة الذي حاول بمساعي حثيثة للنهوض بقطاع الشباب والرياضة. يشار إلى أن ولاية باتنة استفادت من عمليات أخرى خلال سنة 2023 مست رفع التجميد عن مشروع إنجاز الملعب الأولمبي ذو سعة 30 ألف مقعد.