انطلاق عملية تسليم مقرارات الأوعية العقارية الاقتصادية

أشرف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش، اليوم الثلاثاء، على حفل توزيع أولى قرارات منح العقار الاقتصادي، حيث تم منح 97 قرار استفادة بمبلغ إجمالي قدره 208 مليار دينار.

وفي تصريح له، كشف ركاش عن عدد المستفيدين والذي بلغ 97 مستفيدا من 17 ولاية وموضحا أن العملية أسفرت عن وجود كثير من الطلبات مضخمة من ناحية الأرقام وكان على الوكالة التأكد منها، مضيفا أن المستثمرين الذين سيستلمون قراراتهم اليوم مُطالبون بتسجيل استثماراتهم على مستوى المنصة الرقمية للمستثمر لإثبات جديتهم".

كما أكد ذات المتحدث، أن الدفعة القادمة ستشهد مضاعفة الأوعية وتنويعها، كاشفا بأنه سيتم الكشف عن نتائج الولايات الـ 11 المتبقية خلال أجل أقصاه 15 يوم من الآن.