أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الخميس، أن الحكومة وفرت كافة التحفيزات والشروط المناسبة لدعم ومرافقة المتعاملين الاقتصادين الناشطين في الاستيراد إلى التحول نحو الإنتاج والتصنيع وخلق الثروة.

وقال الوزير خلال استقباله، الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين عصام بدريسي، ومتعاملين اقتصاديين أصحاب العلامة الواحدة ممثلي الماركات العالمية، حيث خصص اللقاء لتقييم السنة الأولى من الاستثمار الخاص بإنتاج العلامات المستوردة محليا، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، إن الإستراتيجية المسطرة من طرف القطاع بخصوص شعبة النسيج والملابس الجاهزة، تعتمد على منح جميع التسهيلات اللازمة لخفض فاتورة واردات منتجات العلامة الواحدة عبر مراحل وتلبية حاجيات السوق الوطنية والتوجه نحو التصدير.

وشدد زيتوني، خلال استعراضه تطورات الاستثمار والإنتاج خلال السنة الماضية، وتقييم الأداء والنتائج التي تم تحقيقها، إضافةً إلى بحث السبل الفعّالة لتعزيز وتطوير هذه الشعبة وفق مخطط سنوي، على ضرورة تقيد مستوردي العلامة الواحدة بهيكلة الأسعار في عملية الإستيراد وضمان توفير المنتجات بأسعار معقولة ومبررة.

كما أعرب الوزير عن تقديره لجهود المتعاملين الاقتصاديين أصحاب العلامة الواحدة وانخراطهم في مسعى تحقيق أهداف النمو الاقتصادي.