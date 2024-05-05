النقل الجوي.. بشرى للمغتربين

أعلنت شركة الخطوط الجوية "طاسيلي" عن تشغيل خط الجزائر/ باريس الرابط بين مطار هواري بومدين ومطار شارل ديغول مرتين في اليوم ابتداء من 5 جويلية المقبل.

وجاء في بيان للشركة أنه هذه الخطوة تأتي بعد الانتقال خط طيران يومي المقرر بداية من 08 جوان المقبل، بواسطة طائرة من طراز بوينغ 737-800NG ، أي أكثر من 2000 مقعد أسبوعيا، وبالتالي فإنّ عدد المسافرين المقرر نقلهم سيصل إلى أكثر من 4300 مقعد في الأسبوع.

وأشارت طاسيلي للطيران موازاة مع هذا إلى أنّه سيتم تسيير الربط بين وهران وستراسبورغ ووهران كل يوم خميس ابتداء من 4 جويلية المقبل، لتعزيز تلك التي تعمل بالفعل نحو هذه المدينة الفرنسية انطلاقا من الجزائر العاصمة وقسنطينة، أما بالنسبة للرحلة التي تربط الجزائر بمدينة "نانت" كل أسبوعين، فهي تعمل كل يوم أحد وجمعة.

وفيما يتعلق بالأمتعة، ذكرت شركة طاسيلي أن الإعفاء يقدم ب 10 كيلوغرامات في المقصورة و 30 كيلوغراما في مستودع للفئة الاقتصادية، و 10 كيلوغرامات في المقصورة و 40 كيلوغراما في مستودع للفئة الأولى، كما أعلنت الشركة في بيانها عن إطلاق منتج تجاري جديد يسمى "السفر الخفيف" خلال هذا الموسم.

وذكرت الشركة في بيانها أن سعر خاص حدد بـ 19400 دج / 149 أورو ذهابا وإيابا، للسفر بدون أمتعة، مع 10 كحجم مسموح بها في المقصورة، وهذا بالنسبة للوجهات الثلاث: باريس ونانت وستراسبورغ. يضاف إلى ذلك تطبيق تسعير ترويجي لخطوط الجزائر-باريس-الجزائر (ابتداء من 28400 دج / 207 أورو)، الجزائر- ستراسبورغ- الجزائر (ابتداء من 29000 دج / 199 أورو)، الجزائر- نانت-الجزائر (ابتداء من 30000 دج / 216 أورو)، قسنطينة-ستراسبورغ-قسنطينة (ابتداء من 28900 دج / 222 أورو)، ووهران-ستراسبورغ-وهران (ابتداء من 31000 دينار/ 228 أورو.