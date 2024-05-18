إنتاج أدوية السرطان قريبا في الجزائر

أشرف، اليوم، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني على إطلاق مشروع فينيكس بيوتك لصناعة المواد الأولية لإنتاج الأدوية من مستخلص النباتات الطبيعية، خاصة منها النخيل، بحضور وسيم قويدري الرئيس المدير العام لمجمع صيدال والباحثين التابعين لرئاسة الجمهورية المشرفين على البرنامج، أين تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين مجمع صيدال والشركة القابضة أغروديف لإنتاج مواد التخمير.

استمع علي عون إلى عرض مفصل حول المصنع المتخصص في إنتاج المواد الأولية ذات أصل نباتي من مشتقات التمر حيث تقدر تكلفة المشروع بـ10 مليون دولار، ويعتبر مشروع تحويل المواد الخام من النباتات إلى مكونات دوائية من المشاريع الاستراتيجية الهامة لمجمع صيدال والذي سيعزز مكانة المجمع في سوق الدواء، كما أنه يمثل تحديا كبيرا في تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الصحي .

إلى ذلك عاين الوزير وحدة إنتاج المضادات الحيوية التابعة لمجمع "صيدال"، والواقعة بالمنطقة الصناعية حربيل والمتخصصة في إنتاج المضادات الحيوية بطاقة إنتاجية سنوية تقدر بـ 50.820.000 وحدة سنويا. ودعا الوزير إلى الإسراع في استكمال الورشة الخاصة بوحدة إنتاج المواد الأولية لمباشرة الإنتاج، مؤكدا أن صيدال شهدت تحسنا ملحوظا في الصناعات الصيدلانية الوطنية، وأنه يجب الاستمرار في تغطية السوق الوطنية من الإنتاج المحلي الذي تخطى 70% وهو مؤشر إيجابي، كما كشف أن هناك مصانع ستنطلق في إنتاج أدوية السرطان وهو محل حرص رئيس الجمهورية.