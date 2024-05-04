متعاملون جزائريون يوقعون 7 مذكرات تفاهم بنواكشوط

وقّع متعاملون جزائريون، اليوم، 07 مذكرات تفاهم على هامش معرض المنتجات الجزائرية بنواكشوط بمقر المعرض الدائم لشركة تصدير فرع صفاكس.

وتخص مذكرات التفاهم الموقعة بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ونظرائهم الموريتانيين مجالات التعاون والتصدير والتمثيل التجاري في عدة قطاعات منها: الصناعات الغذائية، الخزف والسيراميك، الأثاث المكتبي والأبواب الداخلية والخارجية والنوافذ.

كما تتعلق الاتفاقيات الموقعة أيضا بالصناعات الصيدلانية والقفازات الطبية الجراحية، الأواني المنزلية والأثاث المعدني، البناء الحديدي الجاهز والخزانات المعدنية وأسلاك التلحيم.