تم اليوم الأحد، الإطلاق الرسمي للنظام المعلوماتي "جبايتك"، و دخوله حيز الخدمة على مستوى المركز الجواري للضرائب، لجرم (مديرية الضرائب تيسمسيلت) وهذا بحضور كل من المدير الجھوي للضرائب بالشلف، رئيس دائرة لرجام ممثل الوالي، المدير الولائي تيسمسيلت، إطارات المديرية المركزية و المركز الجواري لجرم.

وأوضح بيان للمديرية العامة للضرائب، أن هذا الإطلاق يندرج في إطار برنامج نشر رقمنة مصالح الضرائب ويساهم في تسهيل عمل الإدارة الجبائية من خلال إنشاء قاعدة بيانات رقمية وهذا للانتقال الى تسيير رقمي للملفات الضريبية ما يسمح بتحسين الخدمة العمومية وتسهيل الإجراءات الإدارية لمستعملي الادارة الجبائية .