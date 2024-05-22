ميلة: توقيف 4 أشخاص في قضية استغلال المنتوجات الغابية دون رخصة

تمكن مستخدمو الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالقرارم قوقة من إحباط عملية سرقة منتوج غابي، متمثل في مادة الفلين.

العملية تمت بناء على معلومات مؤكدة تحصل عليها مستخدمو الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالقرارم قوقة مفادها محاولة نهب كمية من مادة الفلين من وسط غابة مشتة براق الكائنة ببلدية القرارم قوقة ، مباشرة تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان، وبعد التمشيط تم العثور على أربعة أشخاص يقومون بنزع وتعرية أشجار الفلين مع حجز كمية تقدر بحوالي 10 قناطير من مادة الفلين.

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تسليم المنتوج الغابي المحجوز إلى رئيس مقاطعة بالقرارم قوقة، ورفع ضدهم مخالفات في قانون الغابات "استغلال المنتوجات الغابية بدون رخصة" مع تحرير محاضر في شأنها وإرسالها إلى السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة ميلة.