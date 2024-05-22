مستغانم: سرقة ورشة وعرض المسروقات للبيع عبر فيسبوك

تمكنت شرطة الأمن الحضري الرابع بمستغانم، من وضع حد لنشاط شخصين، متورطين في قضية السرقة من داخل ورشة، وذلك بعد شكوى من ضحية، تعرضت ورشة البناء الخاصة به الكائنة بحي صلامندر لفعل السرقة من قبل مجهولين، حيث طالت مجموعة من آلات وأجهزة تستعمل في البناء. وبعد عرض بعض الأجهزة المسروقة على مواقع التواصل الاجتماعي لغرض البيع من قبل شخص والذي استدرج بنية شرائها من لدن الضحية،وإرسالها من طرف البائع عبر إحدى شركات التوصيل ليتضح أنها ملك للضحية،وهي نفسها التي سرقت من ورشته.

وقد مكنت التحريات مع سالف الذكر من تحديد هوية الشخص الذي اقتنى من عنده الأجهزة محل السرقة،وعند تفتيش مسكنه بموجب إذن بالتفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم، تم العثور على باقي المعدات، والأجهزة الخاصة بالبناء داخل المستودع التابع لمقر إقامته و التي تعرف عليها الضحية من الوهلة الأولى،ليتبين جراء التحقيق أنه اقتناها بدوره من عند صديقه الذي كان يعمل بذات الورشة.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.