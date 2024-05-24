73 مؤسسة ناشئة في قطاع الصيد البحري

سجلت وزارة الصيد البحري وتربية المائيات، وإلى غاية شهر فيفري الماضي، 73 مشروعا تحصّل على علامات مشروع مبتكر ومؤسسة ناشئة ذات صلة بالصيد البحري، تربية المائيات، وسلاسل القيم في النشاطات وحماية البيئة البحرية من طرف اللجنة الوطنية المكلّفة بمنح العلامة التي تشرف عليها وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.

وحسب التوضيحات المقدمة لـ "الخبر" خلال زيارتها لوزارة الصيد البحري وتربية المائيات، فإن المشاريع المبتكرة والمؤسسات الناشئة المسجلة في القطاع تخص عدة مجالات عبر عدة ولايات من الوطن، على غرار تربية المائيات الذكية والمدمجة، تربية الأسماك بتقنية الأكوابونيك، تربية وتثمين الطحالب البحرية لعدة استخدامات، تربية وتحويل طحالب السبيرولين، توفير مصدر بروتين غير تقليدي وصناعة الأعلاف الموجهة لتربية المائيات، صناعة عصرية لمختلف عتاد تربية المائيات، منصة لتسويق المنتجات البحرية، فيما تستخدم العديد منها تكنولوجيات ذات صلة بالرقمنة والبرمجيات، الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

ويرافق القطاع مركزيا وكذا محليا عبر المديريات الولائية للصيد البحري وتربية المائيات، 33 مشروعا مبتكر ومؤسسة ناشئة يعرف مراحل جد متقدمة من التجسيد، خاصة فيما يخص الحصول على قطع أراض في إطار الإمتياز ZAA، إلى جانب التمويل من صندوق تمويل المؤسسات الناشئة ASF، وصيغ أخرى وفق أنماط تمويلية خاصة، وكذلك في إطار تمويل الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية ANADE.

وقد شجّع هذا الاستقطاب نحو مختلف نشاطات القطاع، على توجيه العديد من حاضنات الأعمال الحاصلة على العلامة لمرافقة المشاريع المبتكرة والمؤسسات الناشئة ذات صلة، بحيث نسجل اليوم 12 حاضنة أعمال، منها جامعية وخاصة، وأخرى قطاعية تابعة للوزارة، تتواجد في العديد من الولايات، على غرار الجزائر العاصمة، تبسة، بشار، تيبازة، تلمسان، المسيلة، سطيف وباتنة، فيما يتم العمل على بلورة التنسيق المحلي معها.