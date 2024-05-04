لندن: ياسين وليد يطرح رؤية الجزائر في مرافقة المؤسسات الناشئة

يشارك ياسين وليد، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، في النسخة الحادية والعشرين لمنتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لكلية إدارة الأعمال بلندن.

وألقى الوزير كلمة حول جهود تنويع الاقتصاد في الجزائر من خلال مختلف السياسات الحكومية التي تهدف إلى تحقيق اقتصاد مبني على المعرفة، وتعزيز المناخ البيئي للمؤسسات الناشئة والابتكار على المستوى الإفريقي.

وكانت المناسبة فرصة للوزير ياسين وليد على الرؤية الجديدة التي اعتمدتها الجزائر، والتي ترتكز أساسا على الثقة في الكفاءات الجزائرية توخيا لتنويع الاقتصاد الوطني، وتطوير المهارات المختلفة وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا لاسيما لدى فئة الشباب المبتكر من خلال وضع أطار قانونية مرنة، وسائل تمويل جديدة على غرار صندوق الاستثمار في المؤسسات الناشئة، إضافة إلى مجمل التحفيزات المشجعة على الابتكار، البحث والتطوير، والاستثمار في الشركات الناشئة.

كما عرج الوزير على أبرز مقدرات الجزائر التي تحتل اليوم المرتبة الثالثة قاريا من حيث الناتج المحلي الإجمالي، و كذا نسبة النمو التي تعتبر من أعلى نسب نمو في منطقة شمال إفريقيا و الشرق الأوسط، و التي يقودها الارتفاع الهام في نسب النمو خارج مجال المحروقات، نتيجة الإصلاحات الرامية إلى تنويع الاقتصاد.

أكد وليد ياسين، موازاة مع هذا، على انفتاح الجزائر أكثر من أي وقت مضى على الاستثمارات الأجنبية، وتجلى ذلك لا سيما بإصدار قانون الاستثمار الجديد، و كذا مجمل المجهودات التي تقوم بها الجزائر لتحقيق الاندماج الاقتصادي في القارة الإفريقية، لاسيما مشاريع الطرق و الألياف البصرية العابرة للصحراء، والانخراط في منطقة التبادل الحر الإفريقية.