Les Fennecs et les Bafana Bafana se neutralisent

L’Algérie a reçu, ce mardi soir, l’Afrique du Sud, lors de la deuxième journée des « Fifa Series » où les deux équipes ne sont pas parvenues à se départager (3-3).

L’Algérie a commencé par ouvrir le score contre le cours du jeu, après avoir été sauvés par la barre dès l’entame.

Les Fennecs ont pris les devants grâce à une frappe de Benzia bien placée au pied du premier poteau (22', 1-0), avant que les Bafana Bafana ne réagissent sur une perte de balle plein axe de Brahimi, et que Zwane n’égalise (34', 1-1).

L’attaquant s’est ensuite offert un doublé juste avant le repos, sur un superbe enchaînement contrôle orienté pied droit, frappe enroulée pied gauche (45'+5, 1-2).

En deuxième mi-temps, c’est au tout de Williams, le gardien sud-africain, de faire un cadeau. Sa relance directement sur Benzia a permis aux Fennecs d’égaliser, grâce à Brahimi (53', 2-2).

Les visiteurs ont repris l’avantage sur une frappe de Mokwana, déviée par son attaquant Rayners (66', 2-3), mais les Fennecs ont repris le jeu et Benzia réussi à inscrire inscrit le but de la soirée et de terminer le match sur un score nul de 3 buts partout.