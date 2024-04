Les services météorologiques prévoient des tempêtes de sable dans plusieurs régions du Sahara et dans les zones steppiques.

Le bulletin précise que les vents de sable réduiront fortement la visibilité et concerneront les wilayas d’El Oued, Timimoun, Laghouat, Ghardaia, Tindouf, Beni Abbès, Bordj Badji Mokhtar, Tamanrasset, Touggourt, In Salah, Djelfa, Illizi, El Bayadh, El M’ghair, Adrar, Ouled Djellal et Béchar de 9h à 00h.