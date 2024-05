Augmentation du nombre de vols entre l’Algérie et la Turquie

Un mémorandum d'entente a été signé, mercredi à Ankara (Turquie), entre les Autorités de l'aviation civile d'Algérie et de Turquie, pour passer de 35 à 80 vols hebdomadaires pour chaque partie, indique un communiqué du ministère de l'Energie et des Mines.

Le mémorandum a été signé à la clôture des travaux de la 12e session de la Commission mixte algéro-turque de Coopération économique, scientifique et technique, coprésidée par le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab et de la ministre turque de la Famille et des Services sociaux, Mahinur Ozdemir.

La présente session a été marquée par la participation de plusieurs secteurs, "ce qui témoigne de la coopération sectorielle intense entre l'Algérie et la Turquie et de la l'importance accordée par les deux pays à sa promotion et élargissement", indique le communiqué, précisant que les travaux de cette session se sont déroulés dans une ambiance "positive, à la hauteur des relations excellentes unissant les deux pays et de leur volonté de renforcer la coopération dans divers domaines.

L'occasion a, également, permis de passer en revue l'état et les perspectives de coopération bilatérale multisectorielle, à travers l'évaluation du niveau atteint en termes de respect des engagements pris lors de la dernière session de la Commission mixte, abritée par l'Algérie en novembre 2021, et l'examen des voies et moyens de renforcer et de diversifier la coopération bilatérale.

Les travaux de cette Commission se tiennent dans un contexte, marqué par une dynamique exceptionnelle caractérisant la coopération bilatérale à tous les niveaux, soutenue par le Traité d'amitié et de coopération signé entre les deux pays en mai 2006, à l'issue des visites bilatérales de haut niveau, échangées entre les deux parties, y compris la visite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune en Turquie, et celle du président Turc, Recep Tayyip Erdogan en Algérie, visant à renforcer et à approfondir les liens bilatéraux communs dans divers domaines, à la faveur d'un véritable partenariat diversifié et selon une approche gagnant-gagnant.