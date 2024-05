Les recherches de l’hélicoptère transportant le président iranien continuent

Un hélicoptère de la présidence de l’Iran a été impliqué dans un « accident » dans le nord-ouest du pays, selon les médias officiels. Des recherches sont en cours, alors que le sort du président Ebrahim Raïssi demeure incertain.

D’intenses recherches sont en cours dans le nord-ouest de l’Iran pour retrouver l’hélicoptère transportant le président Ebrahim Raïssi, qui a été victime d’un « accident », selon des responsables et des médias officiels. Le sort du chef de l’Etat reste encore incertain en fin de journée.

Ebrahim Raïssi s’était rendu dimanche dans la province de l’Azerbaïdjan orientale, où il a notamment inauguré un barrage en compagnie du président de l’Azerbaïdjan, Ilham Aliev, à la frontière entre les deux pays.

Plus tard dans la journée, la télévision d’Etat a fait état dans l’après-midi d’un « accident est survenu avec l’hélicoptère transportant le président » dans la région de Jofa, dans la province occidentale de l’Azerbaïdjan oriental. Les médias officiels, cités par l’Associated press, font état d’un « atterrissage brutal ».

Des recherches ont immédiatement été lancées pour retrouver l’hélicoptère, mais elles sont rendues très difficiles par les « conditions météorologiques défavorables », a indiqué le ministre de l’Intérieur Ahmed Vahidi à la télévision d’Etat.

Le ministre de l’Intérieur n’a pas immédiatement confirmé si le président Raïssi, âgé de 63 ans, se trouvait à bord de l’hélicoptère.

Mais selon l’agence de presse officielle Irna, le président Raïssi se trouvait à bord en compagnie du ministre des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, du gouverneur de la province et du principal imam de la région.

L’appareil faisait partie d’un convoi de trois hélicoptères transportant la délégation présidentielle, dont deux ont atterri sans encombre à Tabriz, la grande ville du nord-ouest, d’où Ebrahim Raïssi devait rejoindre Téhéran.

Le vice-président, Mohammad Mokhber, a quitté Téhéran en fin d’après-midi pour rejoindre Tabriz en compagnie de plusieurs ministres, selon le porte-parole du gouvernement.