Nouvel épisode du feuilleton Belaïli

Les événements au Mouloudia d’Alger se sont accélérés, après la décision de la direction du club d'inscrire Naïm, le frère de Youcef Belaïli, sur la liste des joueurs libérés.

La présence de Youcef Belaïli et de son frère Naïm lors de la dernière séance d'entraînement et l'escalade de la tension entre lui et le capitaine de l'équipe, Abdellaoui, que Youcef pense être à l'origine de la décision de libérer son frère, ont conduit Youcef à boycotter les derniers entraînements.

L'intervention du président Hadj Rachid et de l'entraîneur Patrice Beaumelle dans cette affaire n'a pas apaisé la situation, puisque Youcef Belaïli continue de rejeter la décision et de boycotter les entraînements.

L'ES Tunis a tenté de profiter de cette situation en proposant un échange incluant l'attaquant algérien Benayad, mais Hadj Redjem a refusé et a demandé une compensation financière pour libérer son buteur.

En parallèle, Hadj Redjem a autorisé le retour de l'attaquant Tahar Fethallah aux entraînements, bien qu'il ait été précédemment inclus sur la liste des joueurs libérés.

Cette décision a provoqué l'indignation du manager Mohamed Khazrouni, qui a décidé de démissionner en signe de protestation.

Hadj Redjem essaie actuellement de le calmer et de le convaincre de revenir sur sa décision.

Face à cette situation tendue, et à la veille du déplacement du MCA en France, Hadj Redjem a décidé de voyager sans Youcef Belaïli si ce dernier insiste sur sa position, et de le convoquer devant le conseil de discipline.