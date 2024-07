Arrestation des assaillants d’une pharmacie à Alger

Les services de sécurité de la Wilaya d'Alger ont arrêté, cette semaine, quatre personnes d'une même famille, dont une femme, ayant agressé des employés d'une pharmacie située à Bab Ezzouar, à Alger, en utilisant des armes blanches interdites.

Selon un communiqué de la DGSN, les faits remontent à la soirée du lundi 22 juillet 2024, lorsque le centre de commandement et de contrôle de la sûreté d'Alger a reçu un appel signalant que les employés de la pharmacie de Bab Ezzouar avaient été attaqués et blessés intentionnellement avec des armes blanches interdites par un groupe de personnes, dont une femme, avant de prendre la fuite.

L'enquête menée par la police, sous la supervision du procureur compétent, a permis d'identifier les agresseurs et de les appréhender rapidement.

Il s'agit de quatre membres d'une même famille, dont deux ont des antécédents judiciaires. Les enquêteurs ont établi que l'agression était liée à une tentative d'achat de stupéfiants.

Les suspects seront présentés devant le procureur compétent pour des charges incluant la formation d'une bande de malfaiteurs pour semer la terreur et attaquer les citoyens avec des armes blanches, la détention illégale d'armes blanches de catégorie six, la destruction volontaire de biens d'autrui, et la participation à une bande armée avec des armes blanches (épée, couteau) dans le but d'attaquer et de semer la terreur.

Un vidéo de la caméra de surveillance de la pharmacie, montrant l'attaque violente, a circulé rapidement sur les réseaux sociaux ces derniers jours, provoquant une grande vague d'indignation en raison des scènes effrayantes où des individus envahissent la pharmacie et agressent les employés avec des armes blanches de grande taille.